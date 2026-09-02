FPÖ fordert Mittelschule speziell für Handwerker

ÖVP nicht überzeugt

ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verweist auf die Zuständigkeit des Bundes, betont aber: „Ehe zusätzliche Strukturen geschaffen werden, muss geprüft werden, welchen pädagogischen Mehrwert eine neue Schulform hat.“ Sie macht aber keinen Hehl daraus, dass sie die Polytechnischen Schulen als geeignete und „wichtige Türöffner in die Berufswelt“ sieht. Daher steht für Teschl-Hofmeister fest: „Die gezielte Stärkung der Polytechnischen Schulen durch den zuständigen Bund sollte im Mittelpunkt stehen.“