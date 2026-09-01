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Transfer Imminent! Things Are Getting Serious for Danso

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01.09.2026 08:54
Kevin Danso is set for a transfer within the Premier League!
Kevin Danso is set for a transfer within the Premier League!(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Will it happen quickly after all? Kevin Danso is on the verge of leaving Tottenham Hotspur, according to the BBC. However, his playing future is expected to remain in England. 

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It had become increasingly clear in recent weeks that Danso might still leave Tottenham. A few days ago, Premier League rival Sunderland finally approached the club as a serious suitor. The “Black Cats” were considering a loan deal. 

Replacement Paves the Way
The “Spurs” were initially less than enthusiastic about the idea, but after it initially appeared that a potential deal might fall through early on, the clubs have now intensified their talks. According to the “BBC,” they are said to have reached an agreement on the transfer. 

A key factor in the deal was apparently that Tottenham was able to sign Tosin Adarabioyo as a replacement for the Austrian national team defender. As a result, Danso is said to have received the green light for a loan to league rival Sunderland. A mandatory buyout clause of 25 million euros is also reportedly part of the deal, as transfer expert Fabrizio Romano reports. 

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