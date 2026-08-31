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Death in the Hospital

86-Year-Old Veers Off the Road and Dies

Nachrichten
31.08.2026 20:12
The man succumbed to his injuries at the KUK.
The man succumbed to his injuries at the KUK.(Bild: FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Fatal accident on Monday morning in Linz. An 86-year-old man veered off the road. His vehicle rolled over. The man remained conscious for a short time but then had to be resuscitated. He died shortly afterward at a hospital in Linz.

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An 86-year-old man from Linz was driving his car on Freistädter Straße in Linz shortly after 11 a.m. on Monday. According to eyewitnesses, the driver suddenly veered off the road to the right, drove up the embankment there, and collided with a tree. As a result, the car overturned and came to rest on its roof.

Man Lost Consciousness
The driver was initially responsive but lost consciousness while receiving medical care and had to be resuscitated. However, he succumbed to his injuries at Kepler University Hospital.

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