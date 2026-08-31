Einbrecher von Bewohnerin auf frischer Tat ertappt

Gegen 10 Uhr kam die 54-Jährige am Montag zu ihrer Wohnung in Innsbruck zurück – und machte dabei eine böse Entdeckung. Zwei Einbrecher befanden sich gerade in den Räumlichkeiten. Die Täter dürften durch die Frau überrascht worden sein. Sie flüchteten kurzerhand über die Terrassentüre und konnten entkommen.