Einbrecher von Bewohnerin auf frischer Tat ertappt

Schreckmoment für eine 54-jährige Frau in Innsbruck: Als die Österreicherin am Montagvormittag nach Hause kam, überraschte sie zwei Einbrecher in ihrer Wohnung. Die Täter ergriffen sofort die Flucht.
Gegen 10 Uhr kam die 54-Jährige am Montag zu ihrer Wohnung in Innsbruck zurück – und machte dabei eine böse Entdeckung. Zwei Einbrecher befanden sich gerade in den Räumlichkeiten. Die Täter dürften durch die Frau überrascht worden sein. Sie flüchteten kurzerhand über die Terrassentüre und konnten entkommen.
Schadenshöhe und Beute unbekannt
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz, doch trotz der sofort eingeleiteten Suche verlief die Fahndung bislang ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Schadens und eine mögliche Beute waren zunächst noch unbekannt.
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