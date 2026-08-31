Mit Pkw überschlagen: Lenker wollte Lkw ausweichen

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Montagvormittag in Gallzein im Tiroler Bezirk Schwaz: Ein 34-jähriger Ungar musste mit seinem Pkw einem entgegenkommenden Lkw ausweichen, geriet aufs Bankett und überschlug sich. Der Lastwagen-Fahrer fuhr einfach weiter.
Kurz nach 9 Uhr war der 34-Jährige mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Gallzein in Richtung Buch unterwegs. Plötzlich kam ihm nach eigenen Angaben ein Lkw auf seiner Fahrbahnseite entgegen.
Überschlag nach Ausweichmanöver
Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Ungar mit seinem Wagen nach rechts aus. Dabei geriet das Fahrzeug auf das Bankett, verlor offenbar die Kontrolle und überschlug sich.
Mit Verletzungen ins Spital gebracht
Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.
Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Bitter für den Verletzten: Der Lenker des Lastwagens setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei ermittelt nun nach dem bislang unbekannten Lkw und dessen Fahrer.
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