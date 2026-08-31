Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Tiroler Tunnel

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag im Roppener Tunnel in Tirol! Ein Pkw und ein Lkw kollidierten im Bereich einer Baustelle frontal miteinander. Die Feuerwehr musste den Pkw-Lenker aus dem Wrack befreien.
Zum folgenschweren Zwischenfall kam es am Montag gegen 10.39 Uhr. Dort war ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug im Baustellenbereich frontal mit einem Lkw zusammengeprallt.
Die alarmierte Rettung sowie die Feuerwehren Silz und Imst wurden alarmiert. Der Pkw-Lenker wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit. „Mithilfe des hydraulischen Rettungsgeräts wurde das Fahrzeug geöffnet und der Lenker rasch aus dem Fahrzeug befreit“, schildert die FF Silz. Danach konnte der Lenker versorgt werden.
Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Eine weitere Person wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus nach Zams gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.