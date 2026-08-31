Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Tiroler Tunnel

Die alarmierte Rettung sowie die Feuerwehren Silz und Imst wurden alarmiert. Der Pkw-Lenker wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit. „Mithilfe des hydraulischen Rettungsgeräts wurde das Fahrzeug geöffnet und der Lenker rasch aus dem Fahrzeug befreit“, schildert die FF Silz. Danach konnte der Lenker versorgt werden.