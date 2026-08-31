Vier Feuerwehren löschen Waldbrand über Dürnstein

Passanten hatten am Sonntag Alarm geschlagen. Über der Wachau stieg aus einem Waldstück oberhalb von Dürnstein Rauch auf. Löschtrupps von vier Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.
Vom südlichen Donauufer aus hatten Passanten dunkle Rauchschwaden bemerkt, die aus einem Wald oberhalb des Gartenhotels Pfeffel in Dürnstein aufstiegen. Sofort wurden die Feuerwehren Dürnstein und Weißenkirchen alarmiert, die zur Erkundung der Lage ausrückten. Wenig später rückten auf Löschkräfte der Feuerwehren Stixendorf sowie zur Unterstützung die Drohnengruppe der Kremser Feuerwehr zum Einsatzort aus.
Wald in Flammen
Schließlich konnte die Brandstelle von einer Forststraße oberhalb des Gartenhotels ausgemacht werden. Rund 150 Quadratmeter Wald standen bereits in Flammen. Unverzüglich beorderte der Einsatzleiter alle verfügbaren Tanklöschfahrzeuge zum Brandort, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Mittels Drohne verschafften sich die Löschmannschaften einen Überblick über das Brandgeschehen.
Wasser in Güllefässern
Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Waldbrandes abgewendet werden. Brennende Bäume wurden mit der Motorsäge umgeschnitten und danach abgelöscht. Mit Schanzwerkzeugen wurde der Waldboden auf verborgene Glutnester untersucht und mittels Aufnahmen der Wärmebildkamera von der Drohne aus kontrolliert. Bauern aus Stixendorf unterstützten die Löscharbeiten, indem sie in Güllefässern ausreichend Wasser zum Einsatzort brachten. Nach rund zwei Stunden war das Feuer eingedämmt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.