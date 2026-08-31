Vier Feuerwehren löschen Waldbrand über Dürnstein

Wald in Flammen

Schließlich konnte die Brandstelle von einer Forststraße oberhalb des Gartenhotels ausgemacht werden. Rund 150 Quadratmeter Wald standen bereits in Flammen. Unverzüglich beorderte der Einsatzleiter alle verfügbaren Tanklöschfahrzeuge zum Brandort, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Mittels Drohne verschafften sich die Löschmannschaften einen Überblick über das Brandgeschehen.

Wasser in Güllefässern

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Waldbrandes abgewendet werden. Brennende Bäume wurden mit der Motorsäge umgeschnitten und danach abgelöscht. Mit Schanzwerkzeugen wurde der Waldboden auf verborgene Glutnester untersucht und mittels Aufnahmen der Wärmebildkamera von der Drohne aus kontrolliert. Bauern aus Stixendorf unterstützten die Löscharbeiten, indem sie in Güllefässern ausreichend Wasser zum Einsatzort brachten. Nach rund zwei Stunden war das Feuer eingedämmt.