Alko-Unfall: „Er überließ sie ihrem Schicksal!“

Die versucht er scheinbar in den Tabletten zu finden, die er zur Tatzeit wegen psychischer Probleme genommen hat. „Diese führen offenbar mit Alkohol zu schweren Bewusstseinsaussetzern“, erklärt sein Anwalt und legt einen Arztbrief vor. „Dass er von dem Unfall nicht mitbekommen hat, zeigt auch der Umstand, dass er die Spuren des Unfalls wie den Spiegel beseitigen hätte können. Das tat es aber nicht.“