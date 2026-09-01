So löste diese Gemeinde den Bahnhof-Wahnsinn

Wenige Kilometer weiter, in Schwarzach, berichtet eine Leserin der „Krone“ davon, dass sie am Bahnhof in den Abendstunden Angst hätte. Der dortige Ortschef, Andreas Haitzer, zeigt sich überrascht: „Ich hätte von Problemen beim Bahnhof nichts mitbekommen.“ Freilich sei es möglich, so Haitzer, dass Jugendliche aus Langeweile dort Blödsinn machen. Auch Vandalismus sei das ein oder andere Mal vorgekommen. Man habe einst sogar mit Bischofshofen und St. Johann gemeinsam Streetworker engagiert, um Problemen durch Jugendbanden entgegenzuwirken. „Wir haben das aber gestoppt, weil es bei uns schlicht nicht notwendig ist.“