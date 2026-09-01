Wirtschaft kann mit Bausteinen Schule helfen

Raten Sie einmal, wie viele heute auf unserer Baustelle arbeiten?“, fragt Schuldirektor Gerhard Hackl an einem Freitag unverblümt. Seine HLUW in der Marktgemeinde Yspertal im Bezirk Melk wird seit 2024 umgebaut. Auch in diesem Jahr zieht sich das weiter in die Länge. „Vier“, beantwortet er seine Frage. Nicht nur, dass am Freitag in der Baubranche mittlerweile weniger Menschen arbeiten, legt dem Umbau Steine in den Weg. „Der Bau fand jetzt immer während dem Unterricht statt.“ Auch witterungsbedingt kam es immer wieder zu Verzögerungen.