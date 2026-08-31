Polizei im Großeinsatz
Mehrere Schüsse auf Café frühmorgens in Köln
Am Montagmorgen hat ein bislang Unbekannter mehrere Schüsse auf ein Café in Köln abgefeuert. An dem Gebäude waren Einschusslöcher zu sehen – die Polizei riegelte das Gebiet ab.
Um 7.30 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Ziel des Schussangriffs soll laut „Bild“ ein türkisches Kaffeehaus im Bezirk Südstadt auf der Bonner Straße sein. Die Beamten konnten Patronenhülsen sicherstellen, am Gebäude waren demnach sichtbare Schäden entstanden.
Es sollen drei oder vier Schüsse abgegeben worden sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Hunde waren im Einsatz. Der Tatort soll großräumig abgesperrt worden sein.
Laut einer Polizeisprecherin habe es keine Verletzten gegeben. Der Schütze konnte unbekannt flüchten – die Ermittlungen sind am Laufen.
Erst am Vortag hatte es in Erftstadt-Köttingen bei Köln Schüsse gegeben: Es wurde ein Einfamilienhaus, ein davor geparktes Auto und ein Nachbarhaus getroffen.
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