Rhein-Hochwasser: Nochmal alles gut gegangen

Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage ließen am Montagnachmittag spürbar nach, auch die Hochwassersituation am Rhein entspannte sich zunehmend. Die Hochwasserspitze lag um 14.30 Uhr bei rund 2000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, am späten Abend flossen noch bei der Messstelle in Lustenau noch etwa 1750 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch. Dienstagfrüh um 6 Uhr betrug dieser Wert 1600 Kubikmeter mit weiter fallender Tendenz. Der Hochwasserschutz beim Alpenrhein ist aktuell auf 3100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ausgelegt, was einem 100-jährlichen Hochwasser entspricht.