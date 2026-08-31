Djoker: „Habe jeden Moment auf dem Platz gehasst“

„Wirklich ernstes Problem“

„Ich habe jeden Moment auf dem Platz gehasst“, sagte Djokovic danach vor der Umkleidekabine im Arthur Ashe Stadion. „Es ist etwas, das mich leider in fast jedem Spiel dieses Jahr begleitet“, berichtete der Serbe. „Erbrechen, Übelkeit, ein wirklich ernstes Problem. Dann fängt mein ganzer Körper an, zusammenzubrechen, Krämpfe und Schmerzen. Mein Rücken hat einfach aufgegeben, am Ende auch die Schulter, und ich konnte es nicht mehr zu Ende bringen.“ Schon beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati hatte Djokovic in der ersten Runde mit diesen Beschwerden verloren.