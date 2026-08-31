Pkw kracht in Baum: Fünf Teenager in NÖ verletzt!

Auto musste gegen Abrutschen gesichert werden

Der junge Lenker, der erst vor wenige Monate den Führerschein gemacht hat, wurde im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehren mussten zuerst das Auto gegen das Abrutschen sichern, bevor sie in Absprache mit den Rettungskräften den Lenker mit hydraulischem Rettungsgerät befreiten. Der Lenker wurde dann umgehend mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik St. Pölten geflogen. Alle vier weiteren Mitfahrer und Mitfahrerinnen wurden nicht eingeklemmt.