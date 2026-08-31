Pkw kracht in Baum: Fünf Teenager in NÖ verletzt!

Schwerer Unfall am Sonntagabend am „Weinberg“ in Zwettl (NÖ). Ein Auto kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Vier Insassen wurden verletzt, der Fahrer wurde schwer verletzt eingeklemmt. Die Feuerwehr musste das Auto vor dem Abrutschen sichern und ihn befreien, der Notarzthelikopter flog ihn dann ins Spital.
Voll besetzt war das Auto, das am Sonntag, 30. August, gegen 20.45 Uhr in Zwettl von Großglobnitz kommend fuhr. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit schaffte das Fahrzeug die Bergab-Kurve am „Weinberg“ nicht, kam von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Alle fünf jungen Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Laut ersten Meldungen wurden Fahrer und Beifahrer schwer verletzt.
Auto musste gegen Abrutschen gesichert werden
Der junge Lenker, der erst vor wenige Monate den Führerschein gemacht hat, wurde im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehren mussten zuerst das Auto gegen das Abrutschen sichern, bevor sie in Absprache mit den Rettungskräften den Lenker mit hydraulischem Rettungsgerät befreiten. Der Lenker wurde dann umgehend mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik St. Pölten geflogen. Alle vier weiteren Mitfahrer und Mitfahrerinnen wurden nicht eingeklemmt.
Dem Vernehmen nach wurde der Beifahrer mit schweren Beinverletzungen in das Horner Krankenhaus mit dem Rettungsfahrzeug gebracht. Auch die weiteren verletzten Fahrzeuginsassen wurden bodengebunden ins Spital gefahren.
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