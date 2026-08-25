Steirerin in Weingarten von Traktor erfasst

Genau in diesem Moment näherte sich die gleichaltrige Frau des Mannes, die ihrem Gatten etwas zu trinken bringen wollte. Sie wurde vom rollenden Traktor mit montierter Mulde erfasst und durchbrach dann noch mit dem Fahrzeug am unteren Ende des Weingartens einen Wildzaun. Schlussendlich kam der Traktor mit der 51-Jährigen in einem angrenzenden Wald zum Stehen.