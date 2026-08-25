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Gatte am Steuer

Steirerin in Weingarten von Traktor erfasst

Steiermark
25.08.2026 20:36
Die 51-Jährige wurde ins LKH Feldbach eingeliefert.
Die 51-Jährige wurde ins LKH Feldbach eingeliefert.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In einem Weingarten in der Südoststeiermark begann am Dienstag ein Traktor plötzlich nach hinten zu rollen. Dabei wurde eine 51-jährige Frau erfasst und mitgerissen, die gerade ihrem Mann – der am Steuer saß – etwa zu trinken bringen wollte. 

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Kurioser Unfall im südoststeirischen Poppendorf (Gemeinde Gnas): Wie die Polizei berichtet, wollte ein 51-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Traktor gerade vom unteren Ende eines Weingartens wieder nach oben fahren, als die Zugmaschine plötzlich rückwärts bergab rollte. Warum, ist laut Polizei noch unklar. 

Genau in diesem Moment näherte sich die gleichaltrige Frau des Mannes, die ihrem Gatten etwas zu trinken bringen wollte. Sie wurde vom rollenden Traktor mit montierter Mulde erfasst und durchbrach dann noch mit dem Fahrzeug am unteren Ende des Weingartens einen Wildzaun. Schlussendlich kam der Traktor mit der 51-Jährigen in einem angrenzenden Wald zum Stehen. 

Die Frau wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach eingeliefert. Ihr Ehemann unterschrieb nach einer Erstversorgung einen Revers und verzichtete auf jede weitere medizinische Behandlung. 

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