Nach Irrtum um Freilassung gibt‘s Konsequenzen

Die Verwechslung von zwei Gefangenen, die zur Freilassung des falschen Häftlings führte, hat bei der Polizei in Oberösterreich zur „Anpassung der Abläufe“ im Polizeianhaltezentrum geführt. Und nicht nur das, auch jener Beamte, der den Fehler begangen hatte, muss persönlich dafür geradestehen. Die „Krone“ kennt die Details.