Nach Irrtum um Freilassung gibt‘s Konsequenzen
Falscher Häftling frei
Die Verwechslung von zwei Gefangenen, die zur Freilassung des falschen Häftlings führte, hat bei der Polizei in Oberösterreich zur „Anpassung der Abläufe“ im Polizeianhaltezentrum geführt. Und nicht nur das, auch jener Beamte, der den Fehler begangen hatte, muss persönlich dafür geradestehen. Die „Krone“ kennt die Details.
Zur Tagesordnung ging’s nicht zurück, nachdem im Polizeianhaltezentrum Linz irrtümlich der falsche Gefangene in die Freiheit geschickt wurde! Wie berichtet, war statt eines 17-jährigen Räubers ein 30-jähriger, illegal in Linz aufhältiger Drogendealer und mutmaßlicher Fluchthelfer nach einem Mordversuch entlassen worden.
