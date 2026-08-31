Braked too hard
84-Year-Old Cyclist Overturned in a Meadow
An 84-year-old man from Neukirchen an der Vöckla braked too hard while riding his bicycle down a steep slope in Redleiten, causing him to roll over into an adjacent meadow. He was taken to the Vöcklabruck hospital with injuries.
The 84-year-old from Neukirchen an der Vöckla was riding his bicycle on the Oberegg farm road toward Redleiten on Sunday around 6:30 p.m. On the downhill stretch, he likely braked too hard—presumably due to excessive speed—veered off the road to the right, and rolled into the adjacent meadow.
He was unable to get back up
Due to severe back pain, he was unable to get back up on his own and had to wait for the next passing motorist to arrive before he received help. He was admitted to the Salzkammergut Clinic in Vöcklabruck with injuries of unspecified severity.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.