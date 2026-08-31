Leitner-Garcia: „Es geht schon schnell bei Rapid“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Mit dem dieswöchigen Stargast Victoria Leitner-Garcia vom SK Rapid diskutieren Michael Fally und Peter Moizi über den zweimaligen Aufstieg der Rapid-Frauen, Leitner-Garcias Leben als Multitalent, ihren Instagram-Account – und natürlich auch über die Tabellenführung der Rapid-Herren, Tabellenschlusslicht Austria, den sensationellen LASK und Felix Gall.