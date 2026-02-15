Cancelt Vorarlberg den Schweizern Mega-Flugshow?

„Wir reden an eine Wand“

Doch das Land Vorarlberg ziert sich bislang – was den Veranstaltern die Zornesröte ins Gesicht treibt: „Wir reden an eine Wand und bekommen keine Antworten“, ärgerte sich Organisator Raphael Widmer-Kaufmann im Gespräch mit „St. Galler Tagblatt“. Bereits im September 2025 habe man Gespräche mit der Landesregierung und den Vorarlberger Anrainergemeinden lanciert, in weiterer Folge sei das Programm angepasst worden. „Die österreichischen Gemeinden würden lediglich am Freitag und Samstag während je rund 40 Minuten von der Patrouille Suisse überflogen. Das ist verkraftbar“, so Widmer-Kaufmann. Doch nach wie vor steht die formelle Zustimmung Vorarlbergs aus. Zwar habe es im Jänner einen runden Tisch zur Causa gegeben, an dem auch ein grundsätzlicher Konsens gefunden werden konnte, seitdem herrsche jedoch weitgehend Funkstille. Auf telefonische Nachfrage habe es seitens des Landes lediglich geheißen, dass man sich „in dieser Angelegenheit in Abstimmung mit dem zuständigen Bundesministerium“ befände.