Erschöpfte Regierung | Für die FPÖ werken

Für die FPÖ werken. Kann man sich vorstellen, dass die Blauen so still bleiben wie in den vergangenen Wochen – im Wissen, dass die Regierung ohnehin Tag für Tag weniger fürs Land als vielmehr für den künftigen noch größeren Erfolg der FPÖ werkt? Umfragen, die wir zuletzt in der „Krone“ veröffentlicht haben, lassen die letzten Bastionen von ÖVP und SPÖ in den Ländern wackeln. Das Wackeln erzeugt Schwingungen, die immer höhere Wellen produzieren. Und so wird zunehmend alles hinterfragt. Ins Wackeln kommen dabei Personen, Positionen und Koalitionen. Wer weiß, ob auf den heißen Sommer nicht ein noch heißerer politischer Herbst folgt.