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ÖFB-Duo siegt mit Frosinone in Florenz

Fußball International
29.08.2026 20:39
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Romano Schmid und Florian Grillitsch haben mit Frosinone ihren ersten Sieg eingefahren. 

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Die österreichischen Teamspieler setzten sich mit ihrem neuen Klub am Samstag in der zweiten Serie-A-Runde auswärts gegen Fiorentina mit 3:0 durch.

Schmid spielte durch, Grillitsch wurde in der 82. Minute eingewechselt.

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