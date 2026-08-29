„Hilfeschrei“: Opposition nimmt Mattle ins Visier

„Aber heute fehlen Kassenärzte, Industriearbeitsplätze gehen verloren, Wohnen ist für viele nicht mehr leistbar und nötige Reformen werden seit Jahren verschleppt.“ Für sie ist klar: „Das sind nicht die Folgen fehlender Parteiprogramme, sondern die Folgen einer Politik, die sich über Jahrzehnte zu sehr mit dem Erhalt der eigenen Macht und der Befriedung der eigenen Klientel im Bauernbund, Wirtschaftsbund, AAB und Seniorenbund beschäftigt hat. Hauptsache, in der eigenen ÖVP-Familie geht es allen gut. Die Rechnung dafür zahlt ganz Tirol.“