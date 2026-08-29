Vöslau nach 35:31 gegen Krems Supercup-Sieger

Die Handball-Männer von Vöslau haben sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum österreichischen Supercup-Sieger gekrönt.
Der Meister setzte sich am Samstag im Titelduell in Wien-Atzgersdorf gegen Cupsieger UHK Krems mit 35:31 (19:17) durch, ist damit bereits seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen und hat das dritte Duell in Folge mit den Kremsern für sich entschieden. Der UHK hingegen ging auch in seinem insgesamt vierten Supercup-Finale als Verlierer vom Platz.
In der Anfangsphase konnten die Kremser noch dagegenhalten und erarbeiteten sich eine 13:11-Führung, dann aber zog Vöslau davon und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen.
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