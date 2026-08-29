Kalajdzic steht kurz vor der Rückkehr zum LASK

Er habe immer wieder mit Kalajdzic gesprochen, schilderte Kühbauer. „Als die Champions League passiert ist, ist der Kontakt wieder mehr geworden.“ Die Linzer machten den nicht mehr für möglich gehaltenen Einzug in die Königsklasse am Dienstag mit einem 5:1-Sieg nach Verlängerung im Rückspiel gegen Celtic Glasgow perfekt. Kühbauer: „Trotzdem muss er sich entscheiden. Er weiß ganz genau, dass es ihm hier gut gegangen ist. Ich glaube, dass es für beide Seiten eine gute Geschichte ist.“