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Kalajdzic steht kurz vor der Rückkehr zum LASK

Bundesliga
29.08.2026 21:47
Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic steht offenbar kurz vor der Rückkehr zum LASK.

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Laut Sky Sport Austria soll Kalajdzic, der in der vergangenen Saison von den Wolverhampton Wanderers an die Linzer ausgeliehen war, nun fix zum österreichischen Meister wechseln. Die „Wolves“ haben sich englischen Medienberichten zufolge eine 50-prozentige Weiterverkaufsklausel gesichert.

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Kühbauer hält sich noch bedeckt
LASK-Trainer Didi Kühbauer wollte den Transfer am Samstagabend nach dem Sieg gegen Altach nicht bestätigen, doch seine Worte sprachen doch ziemlich klar für einen kurz bevorstehenden Transfer. „Wenn es so sein sollte, bin ich sehr zufrieden, weil er ein sehr guter Spieler ist und die Mannschaft verbessert. Deswegen sind wir froh.“

Er habe immer wieder mit Kalajdzic gesprochen, schilderte Kühbauer. „Als die Champions League passiert ist, ist der Kontakt wieder mehr geworden.“ Die Linzer machten den nicht mehr für möglich gehaltenen Einzug in die Königsklasse am Dienstag mit einem 5:1-Sieg nach Verlängerung im Rückspiel gegen Celtic Glasgow perfekt. Kühbauer: „Trotzdem muss er sich entscheiden. Er weiß ganz genau, dass es ihm hier gut gegangen ist. Ich glaube, dass es für beide Seiten eine gute Geschichte ist.“

(Bild: GEPA)

„Wäre sehr, sehr positiv“
Kalajdzic hatte in der vergangenen Saison in 27 Pflichtspielen für den LASK sieben Tore und elf Assists erzielt. Das ÖFB-Team köpfte der 29-jährige Wiener danach bei der WM in Nordamerika tief in der Nachspielzeit mit dem 3:3 gegen Algerien ins Sechzehntelfinale. „Es wäre für uns sehr, sehr positiv“, sagte LASK-Nationalspieler Alessandro Schöpf über eine mögliche Verpflichtung seines ÖFB-Kollegen. „Ich glaube, dass das ein Profil ist, das du sehr, sehr schwer findest im internationalen Fußball.“

In den Planungen von Premier-League-Absteiger Wolverhampton spielte Kalajdzic dennoch keine Rolle mehr. Der Zwei-Meter-Mann befand sich bereits den gesamten Sommer auf Klubsuche. Das Transferfenster in den großen europäischen Ligen schließt am Mittwoch, jenes in Österreich am Donnerstag.

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