Bis 86 km/h! Duo bei Sturz mit E-Scooter verletzt

Anzeigen folgen

Zusammen mit einem Angehörigen versteckte der Lenker den E-Scooter und behauptete gegenüber den Beamten, dass er nicht wisse, wo sich das Fahrzeug befinde. „Der Scooter konnte jedoch kurz darauf trotzdem von der Polizei sichergestellt werden“, schildern die Ermittler, „bei einer Überprüfung auf dem Rollenprüfgerät wurde eine Geschwindigkeit von 86 km/h gemessen.“