Bis 86 km/h! Duo bei Sturz mit E-Scooter verletzt

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit rasten zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren am Samstag mit einem E-Scooter durch die Tiroler Bezirkshauptstadt Kufstein. Die rasante Fahrt endete mit schweren Verletzungen – und Anzeigen!
Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 11 Uhr. Die beiden Teenager fuhren mit dem E-Scooter entlang der Salurner Straße in Kufstein. „Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug“, heißt es von der Polizei.
Folglich kam das Duo zu Sturz, wobei sich beide Jugendliche schwere Verletzungen zuzogen.
Bei einer Überprüfung auf dem Rollenprüfgerät wurde eine Geschwindigkeit von 86 km/h gemessen.
Ein Sprecher der Polizei
Anzeigen folgen
Zusammen mit einem Angehörigen versteckte der Lenker den E-Scooter und behauptete gegenüber den Beamten, dass er nicht wisse, wo sich das Fahrzeug befinde. „Der Scooter konnte jedoch kurz darauf trotzdem von der Polizei sichergestellt werden“, schildern die Ermittler, „bei einer Überprüfung auf dem Rollenprüfgerät wurde eine Geschwindigkeit von 86 km/h gemessen.“
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wartet auf die Teenager sowohl eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft als auch an die BH Kufstein.
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