Notfall in Adria: Boot mit Österreichern gekentert

Ein unter österreichischer Flagge fahrendes Motorboot mit zehn Österreichern an Bord ist am Samstag in der Adria gesunken. Ein Fehler am Motor führte offenbar zu dem Notfall rund 300 Meter vom Hafen Triest entfernt.
Die gute Nachricht: Alle Schiffbrüchigen wurden gerettet, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA.
Wasser drang ins Boot
Das Boot, die „Diwa II“, war den Angaben zufolge in der Früh von Porto Piccolo-Sistiana mit Ziel Izola in Slowenien ausgelaufen. Vermutlich infolge eines Defekts am Antriebssystem drang Wasser ins Boot und brachte dieses in kurzer Zeit zum Sinken.
Die zehn schiffbrüchigen Österreicher wurden bei einer eingeleiteten Rettungsaktion per Boot zur Triestiner Hafenbehörde gebracht. Dort wurden sie medizinisch versorgt, berichtete ANSA.
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