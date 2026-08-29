Weltcup-Sieg für Martina Kuenz vor WM

Martina Kuenz freut sich über eine erfolgreiche Generalprobe für die Ringer-WM.
Die 31-jährige Tirolerin feierte am Samstag beim Weltcup in Warschau in der Gewichtsklasse bis 76 kg den Turniersieg.
Im Finale revanchierte sie sich gegen die Ukrainerin Anastasiya Alpyeyeva für die EM-Halbfinal-Niederlage. Die WM findet von 5. bis 13. September in Bahrain statt.
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