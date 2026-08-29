Pogacar raus! Jetzt lebt Galls Traum vom Sieg

Die Vuelta a Espana ist für den überlegen führenden Tadej Pogacar am Samstag jäh zu Ende gegangen. Der Slowene kam rund 30 Kilometer vor dem Ziel der achten Etappe mitten im Feld auf einem flachen und geraden Streckenabschnitt schwer zu Sturz. Der Weltmeister prallte kopfüber auf den Asphalt und verletzte sich unter anderem an der linken Schulter und im Gesicht. Durch das Aus des Dominators sind die Chancen von Felix Gall auf seinen ersten Grand-Tour-Sieg deutlich gestiegen.