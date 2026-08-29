GAK: „Die Belohnung müssen wir uns erst verdienen“

Gerald Scheiblehner (GAK-Trainer): „Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, eine sehr gute Energie am Platz gehabt, uns etwas zugetraut, mit Überzeugung Fußball gespielt. Die Rote Karte vom Gegner haben wir erzwungen, weil wir viel in die Tiefe gespielt haben. Wir waren sehr fleißig und haben trotz Überzahl sauber weitergespielt. Die Mannschaft hat erkannt, dass sie dranbleiben muss und sich unglaublich viele Chancen erarbeitet. Der Tormann plus viel Glück für den WAC haben unseren Sieg verhindert. Ich denke, dass wir mit der Leistung topzufrieden sein können. Wichtig ist, dass wir kein Gegentor bekommen haben, das haben wir gemeinsam verhindert. Es war von Anfang bis zum Ende eine sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung, die Belohnung müssen wir uns erst verdienen.“