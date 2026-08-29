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Wegen Laufveranstaltung: Sperren am Wörthersee

Kärnten
29.08.2026 18:00
Tausende Läuferinnen und Läufer versammeln sich beim Seehotel in Velden, um gemeinsam den Halb- ...
Tausende Läuferinnen und Läufer versammeln sich beim Seehotel in Velden, um gemeinsam den Halb- marathon zu starten(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Rund 10.000 Teilnehmer aus 65 Nationen nehmen am heutigen Halbmarathon rund um den Wörthersee teil. Aufgrund dessen kommt es zu zahlreichen Sperren, Umleitungen und Verkehrsbehinderungen entlang der Laufstrecke.

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Den Sonntag nutzen viele Menschen, um lange auszuschlafen und sich von der Arbeitswoche zu erholen. Für die rund 10.000 Teilnehmer des Halbmarathons steht jedoch am heutigen Sonntag ganz was anderes am Plan: Früh aufstehen, Laufschuhe an und ab nach Velden zum Schlosshotel.

Dort starten nämlich ab 9 Uhr die einzelnen Startblöcke. Von dort führt die rund 21 Kilometer lange Strecke entlang des Wörtherseeufers über Pörtschach und Krumpendorf bis zur Ostbucht des Wörthersees.

Sperren entlang des Nordufers
Aufgrund der Veranstaltung kommt es entlang der Laufstrecke zu einigen Straßensperren und Behinderungen im Verkehr.

So ist beispielsweise der A2 Autobahnanschluss Velden Ost von 8.30 bis 9.30 Uhr gesperrt. Der Anschluss Pörtschach West auf der A2 wird über die Techelsbergerstraße und Sekull umgeleitet.

Im Raum Klagenfurt ist der Friedelstrand über Lido bis zum Metnitzstrand von 8 Uhr bis 13 Uhr gesperrt.

Der Seecorso Velden ist bereits ab 5.30 Uhr bis 10.30 Uhr gesperrt.

Weiters werden auch weitere Straßenabschnitte in Pörtschach, Krumpendorf, Velden und Klagenfurt zum Teil ganz gesperrt und nach Möglichkeit umgeleitet.

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Wörthersee-Maraton kommt im September
Mit dem Halbmarathon ist das Laufjahr am Wörthersee jedoch noch nicht zu Ende: Am 27. September findet zum ersten Mal der Wörthersee Marathon statt. Der Bewerb ist jedoch bereits jetzt restlos ausverkauft: 4200 Läufer aus 30 Nationen haben sich ein Ticket gesichert. Neben der Marathon-Distanz, die einmal um den Wörthersee führt, wird an jenem Wochenende auch ein Halbmarathon sowie ein Staffelbewerb im Team stattfinden.

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