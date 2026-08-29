Wegen Laufveranstaltung: Sperren am Wörthersee

Wörthersee-Maraton kommt im September

Mit dem Halbmarathon ist das Laufjahr am Wörthersee jedoch noch nicht zu Ende: Am 27. September findet zum ersten Mal der Wörthersee Marathon statt. Der Bewerb ist jedoch bereits jetzt restlos ausverkauft: 4200 Läufer aus 30 Nationen haben sich ein Ticket gesichert. Neben der Marathon-Distanz, die einmal um den Wörthersee führt, wird an jenem Wochenende auch ein Halbmarathon sowie ein Staffelbewerb im Team stattfinden.