Rekord! 229,4 Kilometer in 24 Stunden gelaufen

Bauernfeind läuft jeden Tag in die Arbeit und zurück

Seine Muskulatur war die ganze Zeit locker. Nur das Knie machte wegen der enormen Belastung am Ende leichte Probleme: „Die letzte Runde bin ich nur noch gegangen, habe dabei aber alle anderen Konkurrenten überholt.“ Am Ende hatte der zweifache Familienvater, der in Wien aus dem zehnten Bezirk jeden Tag zur Arbeit in den 5. Bezirk läuft, neun Runden Vorsprung: „Dabei lag ich lange hinten, übernahm erst nach zwölf Stunden erstmals die Führung. Meine Rennstrategie ging perfekt auf.“