Zu wenige Schwestern: Bekanntes Kloster schließt

Ein Video wurde gar 7,5 Millionen Mal aufgerufen

Die Hausoberin kennt man übrigens auch aus TikTok-Videos. Gemeinsam mit den Schwestern Maria und Ecatarina tanzt sie vor der Kamera und zeigt Schnipsel aus ihrem Alltag, um Stereotype zu widerlegen. Auf dem Account „POV:jesus“ erreichen die drei Frauen über 10.000 Follower – eines ihrer Videos erzielte gar 7,5 Millionen Aufrufe.