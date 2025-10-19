Tanzende Nonnen begeistern die Generation TikTok

Auch Ordensfrauen dürfen ihre Hüften schwingen – das beweist der Kanal der Diözese Graz-Seckau, mit dem man das verstaubte Bild der Kirche loswerden will. Mittlerweile werden die drei Schwestern auf der Straße erkannt. Und sie sind sich einig: „Solange wir körperlich mithalten, machen wir weiter.“
Sie treffen sich morgens zum Gebet, kümmern sich um den Klostergarten und geben ihren Glauben an Jüngere weiter. Es mag die Wahrheit sein, aber eben nur die halbe: Drei Frauen aus der Steiermark beweisen, dass Ordensschwestern genauso gut auf TikTok unterwegs sein können. Es ist die Geschichte von einer gewagten Idee der Diözese Graz-Seckau, von Schwester Maria, die sich zum Tanz auffordern ließ, und schließlich von Heidi Klum, deren Part sich später weisen wird.
