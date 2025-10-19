Tanzende Nonnen begeistern die Generation TikTok

Sie treffen sich morgens zum Gebet, kümmern sich um den Klostergarten und geben ihren Glauben an Jüngere weiter. Es mag die Wahrheit sein, aber eben nur die halbe: Drei Frauen aus der Steiermark beweisen, dass Ordensschwestern genauso gut auf TikTok unterwegs sein können. Es ist die Geschichte von einer gewagten Idee der Diözese Graz-Seckau, von Schwester Maria, die sich zum Tanz auffordern ließ, und schließlich von Heidi Klum, deren Part sich später weisen wird.