Starkregen: Tirol droht heftiger Unwetter-Abend

Vorsicht im Freien und auf den Straßen

Wer heute noch eine Bergtour oder Freizeitaktivität plant, sollte die Wetterentwicklung genau im Auge behalten. Bäche, Flüsse und überflutungsgefährdete Bereiche sind bei Gewittern unbedingt zu meiden. Auch Unterführungen, Keller und Tiefgaragen können rasch volllaufen.