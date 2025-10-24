Nach Louvre-Coup
Ist die legendäre Pink-Panther-Bande zurück?
Frankreich erlebt binnen weniger Tage eine beispiellose Serie von Museumseinbrüchen. Im Pariser Louvre wurden Schmuckstücke im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen, in einem Museum in Langres kamen historische Münzen abhanden. Die Gerüchteküche brodelt, vor allem auf Social Media kursieren wirre Verschwörungstheorien. Der Grund: Einige vermuten eine Rückkehr der geheimnisumwitterten Pink-Panther-Bande. Realistische Möglichkeit oder eher Hollywood-Wunschtraum?
Filmfanatiker kennen sie, die spannenden Heist-Movies, die sich um die strategische Planung, gewiefte Durchführung und etwaiger moralische Folgen eines Diebstahls oder Überfalls drehen. Meist handelt es sich um spektakulären Bank- oder Museumsraub oder Juwelendiebstahl, wie etwa in Steven Soderberghs Kassenschlager „Ocean‘s 12“.
