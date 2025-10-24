Ist die legendäre Pink-Panther-Bande zurück?

Frankreich erlebt binnen weniger Tage eine beispiellose Serie von Museumseinbrüchen. Im Pariser Louvre wurden Schmuckstücke im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen, in einem Museum in Langres kamen historische Münzen abhanden. Die Gerüchteküche brodelt, vor allem auf Social Media kursieren wirre Verschwörungstheorien. Der Grund: Einige vermuten eine Rückkehr der geheimnisumwitterten Pink-Panther-Bande. Realistische Möglichkeit oder eher Hollywood-Wunschtraum?