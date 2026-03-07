Mit Mini-Haus und Kredit gegen die Baulandabgabe

Sein Plan B umfasst einen Kredit

Sascha L. will seine Gründe nicht verlieren und sieht sich nun von der Politik gezwungen, sich schon in jungen Jahren zu verschulden. Das ursprünglich geplante Haus kann er sich aufgrund der enormen Preiserhöhungen nicht leisten. Das damals investierte Geld für die Planung ist auch beim Teufel: „Ich überlege nun, ein Tiny House mit 60 Qudratmetern hinzustellen. Obwohl es sich nur um ein kleines Haus handelt und ich vieles selbst machen kann, komme ich in Summe auf etwa 200.000 Euro und muss dafür einen Kredit aufnehmen.“