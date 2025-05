Trotz Änderungen: Weiter Debatte um Baulandabgabe

Interessensvertreter für weitere Änderungen

Von „einem Schritt in die richtige Richtung“, spricht die Wirtschaftskammer Burgenland. Dennoch seien damit nicht alle Problemstellungen gelöst. „Wir fordern eine klarere und unternehmensfreundlichere Lösung: eine vollständige Ausnahme von der Abgabe auf unbebautes Bauland in Industrie- und Betriebsgebieten“, so die Wirtschaftskammer. Ebenso schlägt man eine zusätzliche Ausnahme auf Antrag für Grundstücke mit den Widmungen „Dorfgebiet“, „gemischtes Baugebiet“ sowie „Baugebiet für Erholungs- oder Tourismuseinrichtungen“ vor. Außerdem lehnt man eine rückwirkende Einhebung der Baulandabgabe entschieden ab.