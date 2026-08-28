Unbekannte schlachteten in Tirol Firmenautos aus

Dreiste Einbrecher machten sich in Hall in Tirol über drei Firmenfahrzeuge her. Nebelscheinwerfer und Rückfahrkameras wurden ausgebaut und gestohlen – dabei entstand erheblicher Sachschaden.
Die Unbekannten schlugen in der Nacht auf Freitag auf einem Firmengelände in Hall in Tirol zu. „Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, nahmen sie drei dort abgestellte Firmenfahrzeuge ins Visier“, erklärt die Polizei.
Scheinwerfer und Kameras ausgebaut
Die Unbekannten bauten mehrere Fahrzeugteile aus und ließen diese mitgehen. Unter anderem wurden Nebelscheinwerfer und Rückfahrkameras gestohlen. Beim offenbar unsachgemäßen Ausbau gingen die Täter nicht gerade zimperlich vor: Die Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt.
Doch damit nicht genug. Bei einem der Firmenfahrzeuge wurde zusätzlich die Windschutzscheibe beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nach den unbekannten Tätern.
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