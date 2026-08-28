Saharastaub trübt Himmel: Jetzt kommt große Wäsche

Bräunlich-gelber Film auf Autos, Fensterbänken und Gartenmöbeln, verfärbte Gletscher und diesige Fernsicht: Tonnenweise Saharastaub liegt derzeit über Tirol. Doch die „Staubplage“ hat bald ein Ende – Regen soll die Partikel aus der Luft waschen.
Die Sonne versteckt sich derzeit immer wieder hinter Staubschwaden und Dunst. Der Grund kommt aus der Sahara: Jährlich werden dort rund 400 Millionen Tonnen Staub aufgewirbelt. Ein Teil davon wird über das Mittelmeer bis nach Europa verfrachtet.
Schmutzige Autos, Gartenmöbel und Fensterbänke
Auch Tirol bekommt regelmäßig eine Portion ab. Die winzigen Partikel dienen in der Atmosphäre als zusätzliche Kondensationskerne und begünstigen die Bildung von Schleierwolken. Besonders deutlich wird der Staub aber am Boden: Auf Autos, Gartenmöbeln und Fensterbänken bleibt ein feiner, gelblich-brauner Film zurück. Für viele heißt das: Autowäsche ist angesagt.
Doch am Freitagabend sollen sich laut Prognose teils heftige Schauer und Gewitter ausbreiten. Am trockensten bleibt es voraussichtlich in manchen Teilen Osttirols. Und: Der Regen übernimmt nun die große Staubwäsche. Die Partikel werden aus der Luft gewaschen und landen vielerorts auf dem Boden.
Die große Hitze ist vorbei
Am Samstag liegen die Temperaturen dann mit 21 bis 27 Grad wieder im jahreszeitlichen Bereich. Nach Nebelfeldern und Restwolken am Morgen zeigt sich für einige Stunden die Sonne. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen Quellwolken, die meist harmlos bleiben.
Am Sonntag geht es wieder freundlicher weiter. Nach vereinzelten Frühnebelfeldern scheint vielerorts für viele Stunden die Sonne. Ab Mittag entstehen über den Bergen Quellwolken, vereinzelt ist ein kurzer Regenschauer möglich.
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