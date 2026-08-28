Saharastaub trübt Himmel: Jetzt kommt große Wäsche

Schmutzige Autos, Gartenmöbel und Fensterbänke

Auch Tirol bekommt regelmäßig eine Portion ab. Die winzigen Partikel dienen in der Atmosphäre als zusätzliche Kondensationskerne und begünstigen die Bildung von Schleierwolken. Besonders deutlich wird der Staub aber am Boden: Auf Autos, Gartenmöbeln und Fensterbänken bleibt ein feiner, gelblich-brauner Film zurück. Für viele heißt das: Autowäsche ist angesagt.