Gemeinde muss nach Vergewaltigung nicht zahlen

Bürgermeister handelte aus „privaten“ Motiven

Dass die Gemeinde keinen Schadenersatz zahlen muss, argumentiert das Oberlandesgericht in seiner Entscheidung so: Es komme darauf an, ob die „konkrete Handlung einen Konnex mit der im konkreten Fall ausgeübten hoheitlichen Tätigkeit aufweise“. Der verurteilte Ex-Bürgermeister habe „ausschließlich aus ´privaten` Motiven heraus gehandelt“, daher hafte die Gemeinde nicht dafür.