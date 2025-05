Sanitäterin: „Mir ist genau das Gleiche passiert“

Keine eigene Gerichtsmedizin in OÖ

Seitens der damaligen Bundesregierung wurde Oberösterreich, trotz bekundetem Interesse, nicht als Pilot-Standort für eine Gewaltambulanz ausgewählt, weil es keine eigene Gerichtsmedizin im Land gibt. Die Pilotprojekte wurden deshalb in einem ersten Schritt in Wien und Graz eingerichtet, in einem zweiten Schritt sollen Innsbruck und Salzburg folgen. Es sind dies genau jene vier Standorte in Österreich, an denen eine Gerichtsmedizin existiert.