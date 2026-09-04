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supamun® immun Power Nektar Kids

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04.09.2026 00:01
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Wenn Schule und Kindergarten starten: das Immunsystem gut begleiten.
Wenn Schule und Kindergarten starten: das Immunsystem gut begleiten.(Bild: Richter Pharma)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der Start in Schule und Kindergarten bringt für Kinder einige Herausforderungen mit sich. Der supamun® immun Power Nektar Kids unterstützt das Immunsystem von Kindern ab 3 Jahren – für einen guten Start in dieser aufregenden Zeit.

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Nach erholsamen Ferientagen beginnt für viele Kinder wieder eine spannende Zeit: Schule und Kindergarten starten, neue Routinen entstehen, Freunde werden wiedergesehen und viele Eindrücke begleiten den Alltag. 

Gerade in dieser Phase spielen eine ausgewogene Ernährung, Bewegung an der frischen Luft und ausgewählte Mikronährstoffe eine wichtige Rolle. Ergänzend leisten Vitamin C, Vitamin D3 und Zink einen Beitrag zu einer normalen Funktion des Immunsystems.

Natürliche Kraftstoffe
Manuka Honig, von Honigbienen aus dem Blütennektar der neuseeländischen Südseemyrte gewonnen, und Propolis-Extrakt können die ausgewogene Versorgung mit ausgewählten Naturstoffen ergänzen – für einen guten Start in die Schule und den Kindergarten.

Unser Tipp: 
Der supamun® immun Power Nektar Kids enthält Vitamin D, das zu einer normalen Funktion des Immunsystem von Kindern beiträgt. Die Rezeptur wird ergänzt um natürliches Vitamin C aus der Acerolakirsche, Manuka Honig aus Neuseeland, Propolis-Extrakt und Zink. Ohne künstliche Zusatzstoffe, mit natürlich süßem Geschmack. Exklusiv in der Apotheke erhältlich.

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