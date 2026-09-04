supamun® immun Power Nektar Kids

Nach erholsamen Ferientagen beginnt für viele Kinder wieder eine spannende Zeit: Schule und Kindergarten starten, neue Routinen entstehen, Freunde werden wiedergesehen und viele Eindrücke begleiten den Alltag.

Gerade in dieser Phase spielen eine ausgewogene Ernährung, Bewegung an der frischen Luft und ausgewählte Mikronährstoffe eine wichtige Rolle. Ergänzend leisten Vitamin C, Vitamin D 3 und Zink einen Beitrag zu einer normalen Funktion des Immunsystems.