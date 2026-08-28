Radfahrerin auf Schutzweg erfasst: Zwei Verletzte

Dramatische Szenen am Donnerstagabend in Osttirol: Eine junge Lenkerin hielt vor einem Schutzweg an, um einer Radfahrerin das Überqueren zu ermöglichen. Ein nachfolgender Pkw krachte jedoch in ihr Heck – der stehende Wagen wurde nach vorne geschoben und erfasste die 18-Jährige. Zwei Frauen wurden verletzt.
Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 21 Uhr im Stadtgebiet von Lienz. „Eine 18-jährige Österreicherin war mit ihrem Fahrrad auf dem Gehsteig aus Richtung Süden kommend in Richtung Innenstadt unterwegs“, heißt es seitens der Polizei. Als sie den dortigen Schutzweg überqueren wollte, kam es zum folgenschweren Zusammenstoß.
Wegen Radfahrerin vor Schutzweg angehalten
Zur selben Zeit lenkte eine ebenfalls 18-jährige Österreicherin ihren Pkw auf der Drautal Straße vom Kreisverkehr „Mittereggerkreuz“ in Richtung Osten. Sie hielt vor dem Schutzweg an, um der Radfahrerin das Überqueren zu ermöglichen. Zwei weitere 18-jährige Frauen befanden sich als Mitfahrerinnen im Fahrzeug.
In stehendes Auto gekracht
Hinter dem stehenden Pkw fuhr eine 20-jährige Österreicherin mit ihrem Wagen ebenfalls in Richtung Osten. Aus bislang unbekannter Ursache krachte sie in das Heck des stehenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 18-Jährigen nach vorne geschoben. Dabei erfasste das Fahrzeug die Radfahrerin, die sich bereits auf dem Schutzweg befand.
Die 18-jährige Fahrradfahrerin sowie eine 18-jährige Mitfahrerin wurden dabei verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Radfahrerin zur weiteren Behandlung in das Lienzer Krankenhaus gebracht.
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