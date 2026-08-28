Radfahrerin auf Schutzweg erfasst: Zwei Verletzte

In stehendes Auto gekracht

Hinter dem stehenden Pkw fuhr eine 20-jährige Österreicherin mit ihrem Wagen ebenfalls in Richtung Osten. Aus bislang unbekannter Ursache krachte sie in das Heck des stehenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 18-Jährigen nach vorne geschoben. Dabei erfasste das Fahrzeug die Radfahrerin, die sich bereits auf dem Schutzweg befand.