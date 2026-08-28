Biker (57) bei Sturz in Osttirol schwer verletzt

Schwerer Motorradunfall am Donnerstagnachmittag in Osttirol! Ein 57-jähriger Biker kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.
Der 57-jährige Österreicher war am Donnerstag gegen 15.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der L25 bei St. Jakob im Defereggen in Richtung Huben unterwegs. Laut Angaben von Zeugen kam der Lenker aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab. Wenige Meter weiter kam er im Böschungsbereich zu Sturz.
Unfallursache noch unklar
„Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht. Warum der Biker von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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