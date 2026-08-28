Biker (57) bei Sturz in Osttirol schwer verletzt

Der 57-jährige Österreicher war am Donnerstag gegen 15.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der L25 bei St. Jakob im Defereggen in Richtung Huben unterwegs. Laut Angaben von Zeugen kam der Lenker aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab. Wenige Meter weiter kam er im Böschungsbereich zu Sturz.