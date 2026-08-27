Zwei betagte Frauen (89, 93) von Klein-Lkw erfasst

Wer hat da wen übersehen? Diese Frage steht nach einem Unfall in Schmirn in Tirol im Raum. Dort wurden zwei Pensionistinnen (89 und 93) von einem Klein-Lkw erfasst, als der Fahrer vor einem Gasthaus zurücksetzte.
Wie die Polizei schildert, waren die beiden betagten Frauen gegen 11.30 Uhr auf dem Weg Richtung Gasthaus „Touristenrast“ in Schmirn. Zur selben Zeit fuhr ein 63-Jähriger auf der Valser Gemeindestraße im Bereich des Gasthauses im Schritttempo rückwärts.
Dabei passierte es: Das Fahrzeug erfasste die beiden Fußgängerinnen. Diese wurden zu Boden gestoßen und verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die 89-Jährige mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen, ihre Begleiterin mit dem Rettungswagen zu einem Arzt gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.