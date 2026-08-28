Wie Wasserstoff bald am Flughafen „landen“ könnte

Schüler der HTL Karlstein entwickelten mit dem High-Tech- Paradeunternehmen Test Fuchs ein visionäres Modell im Kampf um den Klimaschutz. Wie Brennstoffzellen nun die Energieversorgung der Flugzeuge am Boden sicherstellen sollen.
Flugverkehr zählt zu den klimaschädlichsten Fortbewegungsarten der Menschheit. Aber nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden benötigen die Flugzeuge jede Menge Energie, die im Flugbetrieb sonst von den Triebwerken kommen. Damit die Systeme der am Flughafen stehenden Maschine funktionieren und gewartet werden können, gibt es die weltweit eingesetzten Hydraulic Ground Power Units (HGPU).
Auf Basis eines solchen Systems, das vom internationalen High-Tech-Familienunternehmen Test Fuchs mit Sitz im Waldviertler Groß Siegharts zur Verfügung gestellt wurde, erarbeiteten die HTL-Karlstein-Schüler Dominik Bayer und Daniel Kössner in Kooperation mit Test Fuchs ein Diplomarbeitsmodell, das anstatt eines klassischen Verbrennungsmotors für die HGPU auf eine emissionsfreie Wasserstoff-Brennzelle setzt.
Zusammenspiel der Systeme größte Herausforderung
Damit werden die Flugzeuge mit hydraulischem Druck versorgt, sodass Systeme wie Fahrwerk, Bremsen oder Klappen überprüft werden können. Für Bayer und Kössner bestand die größte Herausforderung darin, aus vielen Einzelkomponenten ein funktionierendes Gesamtsystem zu entwickeln. Vom Metallhydrid-Wasserstoffspeicher bis zur Hydraulikeinheit musste alles perfekt harmonieren.
Besonders clever: Um mögliche Funkenbildung im Wasserstoffumfeld zu vermeiden, wurde auf einen bürstenlosen Motor gesetzt. Die komplette Anlage wird über modernste Technik überwacht und gesteuert. Auch die Chefs des führenden Flugzeug-Technik-Unternehmens Test Fuchs zeigten sich über das 500-Stunden-Luftfahrtsprojekt der angehenden Ingenieure beeindruckt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.