Wie Wasserstoff bald am Flughafen „landen“ könnte

Flugverkehr zählt zu den klimaschädlichsten Fortbewegungsarten der Menschheit. Aber nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden benötigen die Flugzeuge jede Menge Energie, die im Flugbetrieb sonst von den Triebwerken kommen. Damit die Systeme der am Flughafen stehenden Maschine funktionieren und gewartet werden können, gibt es die weltweit eingesetzten Hydraulic Ground Power Units (HGPU).