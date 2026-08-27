Bei Tandemsprung abgestürzt und schwer verletzt

Ein Pilot und seine Passagierin stürzten am Donnerstag beim Tandemparagleiten in Michaelerberg-Pruggern ab. Die 37-jährige Deutsche verletzte sich schwer, der 69-Jährige aus Liezen leicht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.
Gegen 11 Uhr am Donnerstagvormittag kam es in Michaelerberg-Pruggern zu einem heiklen Unfall. Eine Frau aus Deutschland (37) wollte mit einem 69-jährigen Piloten einen Tandemsprung mit einem motorisierten Paragleitschirm machen, doch die beiden stürzten unmittelbar nach dem Abheben wieder zu Boden.
Passagierin schwer verletzt
Dabei verletzte sich die 37-jährige Passagierin schwer. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C14 ins DKH Schladming eingeliefert. Der 69-jährige Pilot aus dem Bezirk Liezen wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
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