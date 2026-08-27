Bei Tandemsprung abgestürzt und schwer verletzt

Gegen 11 Uhr am Donnerstagvormittag kam es in Michaelerberg-Pruggern zu einem heiklen Unfall. Eine Frau aus Deutschland (37) wollte mit einem 69-jährigen Piloten einen Tandemsprung mit einem motorisierten Paragleitschirm machen, doch die beiden stürzten unmittelbar nach dem Abheben wieder zu Boden.