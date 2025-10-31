Jordanier (29) wollte Konsulat in Brand stecken

Vater und Bruder vom jordanischen Geheimdienst verhaftet

Ausgangspunkt für seine Tat sei die Verhaftung seines Vaters und des Bruders durch den jordanischen Geheimdienst gewesen, „weil ich mich geweigert hatte, meinen Account zu löschen“. Da sei er so wütend gewesen, dass er am 11. August erneut live gegangen sei, so der Jordanier, der auf Instagram 30.000 Follower hat.