„Pussy Riot“ rebellierten gegen Putin

Mit einer Fußfessel betrat „Pussy Riot“-Aktivistin Maria „Masha“ Alyokhina Samstagnacht die Bühne des Kunsthauses Nexus in Saalfelden. Keine Requisite oder gar ein Accessoire. „Masha hat sich als Essenslieferantin verkleidet, um so aus dem Hausarrest in Russland entkommen zu können, damit sie heute hier sein kann“, erzählt der Produzent der Band, Vasily Bogatov.