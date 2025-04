Radsport-Veteranen in der „Hölle des Nordens“

Dieses Radrennen ist eine Legende. Paris-Roubaix, von Radsportlern mit ehrfürchtigem Schaudern auch die „Hölle des Nordens“ genannt. Und auch das Team der Crataegutt-Seniors ist mittlerweile eine Legende im heimischen Radsport. Die nimmermüden Athleten rund um den Waldviertler Herbert Lackner – allesamt längst im Pensionsalter oder zumindest nahe daran – haben bereits zweimal in unterschiedlicher Zusammensetzung das Race Across America in ihrer Altersklasse gewonnen. Beim erstmaligen Antreten in Frankreich waren mit dem 84-Jährigen aus Bärnkopf diesmal Roswitha Hense-Simenko (63) aus der Steiermark und der Wiener Alfred Lechnitz (73) am Start.